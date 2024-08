12.08.2024 06:59 Warnschuss und SEK-Einsatz! Mann droht Nachbarn mit Dolch und hat Schusswaffe

SEK-Einsatz in Kempten! Ein Mann hat am Sonntag erst Nachbarn mit einem Dolch bedroht und sich dann mit einer Schusswaffe am Fenster seiner Wohnung gezeigt.

Von Jan Höfling

Kempten - SEK-Einsatz in Kempten! Ein 33 Jahre alter Mann hat am gestrigen Sonntagabend erst mehrere Nachbarn mit einem Dolch bedroht und sich anschließend mit einer Schusswaffe am Fenster seiner Wohnung gezeigt. Die Polizei war in Kempten im Großeinsatz. © Davior Knappmeyer/EinsatzReport24 Wie die Polizei mitteilte, waren nach dem Notruf zahlreiche Streifen zum Einsatzort, bei dem es sich um ein Haus im Augartenweg handelte, geeilt. Kurz nach dem Eintreffen der Beamten zeigte sich der 33-Jährige, der sich inzwischen in seine eigenen vier Wände zurückgezogen hatte, mit der Waffe. Die Polizeikräfte gaben deshalb einen Warnschuss ab. Der gesamte Bereich wurde demnach großflächig abgesichert, es bestand den Angaben zufolge zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Polizeimeldungen Frau sucht Ehemann und macht grausige Entdeckung im Wald Letztendlich konnte der Mann durch das zusätzlich angerückte Spezialeinsatzkommando unverletzt und widerstandslos festgenommen werden. Bei der nachfolgenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden sowohl der Dolch als auch eine Schreckschusswaffe sowie eine Softairwaffe sichergestellt. Aufgrund der Situation vor Ort musste ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert werden. © Davior Knappmeyer/EinsatzReport24 Das Gebiet rund um den Augartenweg in Kempten wurde weiträumig abgesperrt. © Davior Knappmeyer/EinsatzReport24 Aufgrund eines vorliegenden psychischen Ausnahmezustands wurde der 33-Jährige in ein Bezirkskrankenhaus transportiert und dort vorerst untergebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung ermittelt.

