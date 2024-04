12.04.2024 10:20 Waschmittel sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr: 120 Kräfte vor Ort!

Troisdorf - Eine chemische Reaktion von Waschmitteln hat am frühen Freitagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr in einem Unternehmen in Troisdorf bei Bonn ausgelöst. In Schutzanzügen und mit Atemschutz holten die Einsatzkräfte das Waschmittel-Granulat aus der Halle. © Marius Fuhrmann Wachleute hätten bei einer Routinekontrolle einen stechenden Geruch in der Halle des Unternehmens an der Langbaurghstraße festgestellt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es habe sich offenbar um eine Testreihe gehandelt. Die in 20-Kilo-Säcke verpackten Waschmittel seien durch eine chemische Reaktion aufgeplatzt und zusammengeschmolzen. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit 120 Einsatzkräften vor Ort. In Schutzanzügen und mit Atemschutz sei das Granulat aus der Halle geholt worden. Das sei "sehr langwierig", sagte der Sprecher. Außerhalb der Halle seien aber keine erhöhten Gefahrenwerte gemessen worden. Auch Verletzte habe es nicht gegeben. Nach Schätzungen habe es sich um 700 bis 800 Kilogramm Waschmittel gehandelt.

Titelfoto: Marius Fuhrmann