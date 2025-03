10.03.2025 13:37 Wasserschaden in Haus löst Einsatz aus: Dann machen die Kräfte eine interessante Entdeckung

Am Sonntagvormittag wurde die Feuerwehr zu einem Wasserschaden in ein Mehrfamilienhaus in Köln-Ehrenfeld gerufen. Doch ein Fund überraschte die Einsatzkräfte.

Köln - Am gestrigen Sonntagvormittag wurde die Feuerwehr zu einem Wasserschaden in ein Mehrfamilienhaus in Köln-Ehrenfeld gerufen. Doch ein Fund überraschte die Einsatzkräfte. Bei einem Feuerwehreinsatz haben die Kräfte eine interessante Entdeckung gemacht. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa Gegen 10.45 Uhr hatte der Hausmeister des Gebäudes die Feuerwehr alarmiert. Da das Wasser bereits die Treppen heruntergelaufen, einer der Wohnungsinhaber jedoch nicht zu Hause gewesen war, verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zu einer der Wohnungen. Dabei wurden die Feuerwehrleute überrascht, denn sie fanden in der Bleibe mehr als 100 erntereife Cannabispflanzen und mehr als 80 Setzlinge vor. Daraufhin verständigten die Kräfte die Polizei, die sich dem Fall nun annimmt. Das Kriminalkommissariat 27 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die Plantage betrieben hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

