Wasserwerker-Bande in U-Haft: Ihr Trick ist alt, aber erfolgreich

Mönchengladbach - Nach einem Großeinsatz der Polizei gegen "falsche Wasserwerker" in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss sitzen sechs Tatverdächtige in U-Haft.

Sie schicken die Bewohner ins Badezimmer oder in die Küche zur Spüle, um auszuräumen, Wasserhähne aufzudrehen und am Anschlag festzuhalten. Währenddessen durchsuchen die Täter Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Die Ermittlungen in dem Tatkomplex dauern weiter an.