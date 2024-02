Wegen Bauernprotesten: Lkw-Fahrer wagt Rambo-Manöver und fährt Polizisten über den Haufen

Sontra/Eschwege - Das hätte ganz üble Folgen haben können! Am Mittwoch wollte es ein Lastwagenfahrer in Nordhessen anscheinend partout nicht hinnehmen, dass seine geplante Route von einer Bauern-Demonstration blockiert wurde. Daher griff er zu einem waghalsigen Manöver.

Offenbar befand sich der Lasterfahrer (53) auf dem Weg nach Dresden. (Symbolfoto) © 123RF/bwylezich

Los ging das Ganze gegen 12.45 Uhr auf der B400 in Richtung Wommen (Werra-Meißner-Kreis). Wie ein Sprecher der Polizei aus Eschwege am heutigen Donnerstag berichtete, war ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer zu diesem Zeitpunkt gerade in der Nähe der Autobahnauffahrt zur A4 in Richtung Dresden.

Zur selben Zeit fand in diesem Bereich jedoch ein Bauernprotest samt Traktoren statt, der dafür sorgte, dass nicht auf die Autobahn aufgefahren werden konnte. Dies wurde auch durch einen Streifenwagen samt eingeschaltetem Blaulicht signalisiert.

Das schien dem Brummi-Fahrer aber schlichtweg egal gewesen zu sein. Kurzerhand düste er links an dem Polizeiauto vorbei und befand sich somit kurzzeitig auf der Gegenfahrbahn. An einer Verkehrsinsel bog er dann links ab und fuhr dann kurzzeitig sogar als Geisterfahrer in Richtung Autobahnabfahrt.

Einer der wegen der Demonstration eingesetzten Beamten reagierte sofort und lief kurzerhand an der Fahrerseite neben dem Laster her, hämmerte dabei wie wild gegen die Tür. Doch der 53-Jährige schien all dies zu ignorieren, fuhr weiter, erfasste den Polizisten und schleuderte diesen somit auf die Straße, wodurch er leicht verletzt wurde.

Hiervon ließ sich der Beamte aber nicht beirren, stieg in sein Fahrzeug und nahm die Verfolgung auf.