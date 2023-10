Wegen des Verdachts der Schwarzarbeit: Zoll schreibt Anzeigen in Paketbranche

Gerade wegen der immer größer werdenden Nachfrage im Internet erlebt die Paketzusteller-Branche derzeit ein absolutes Hoch. © Rolf Vennenbernd/dpa

In 60 Fällen seien noch vor Ort Strafverfahren etwa wegen unerlaubten Aufenthalts oder wegen Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen auf den Weg gebracht worden, berichtete die Generalzolldirektion am Dienstag in Bonn.

Hinzu kamen 95 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten, vor allem Meldeverstöße oder auch fehlende Ausweispapiere.

Am Montag waren bei der Schwerpunktprüfung mehr als 3100 Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls im Einsatz.

Verdachtsunabhängig waren Kurier-, Express- und Paketdienste Ziel der Aktionen. In fast 2000 Fällen ergaben sich den Angaben zufolge "erste Hinweise, die weitere Prüfungen durch die FKS erfordern."

Rund 9600 Personen seien zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt worden. Man habe 280 Geschäftsunterlagen überprüft. Kontrolliert worden war unter anderem, ob tatsächlich der gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro gezahlt wird und ob illegale Beschäftigungsverhältnisse bestehen.