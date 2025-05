06.05.2025 21:44 Wegen einer Packung Tabak: Mann sticht zu

Mutmaßlich aufgrund einer Packung Tabak ist am Dienstagabend ein Streit in einer Flüchtlingseinrichtung "Bornmoor" in Hamburg-Stellingen eskaliert.

Von Madita Eggers

Hamburg - Mutmaßlich aufgrund einer Packung Tabak ist am Dienstagabend ein Streit in einer Flüchtlingseinrichtung "Bornmoor" in Hamburg-Stellingen eskaliert. Dabei wurde ein Mann mit einem Messer verletzt. Spezialkräfte der Polizei verschafften sich am Dienstagabend Zutritt zu einer Flüchtlingseinrichtung in Hamburg-Stellingen. © HamburgNews Nach Angaben der Polizei Hamburg soll ein 48 Jahre alter Bewohner einem 34-Jährigen im Zuge der Auseinandersetzung mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe keine, so die Polizei. Nach unbestätigten Angaben eines Reporters vor Ort soll der das Streitthema eine Packung Tabak gewesen sein.



Die Spezialeinheit USE der Polizei nahm den 48-Jährigen noch vor Ort fest. Wie genau es zu der Tat kommen konnte, ist nun Teil der Ermittlungen.

