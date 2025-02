09.02.2025 13:39 Ehemann in Halle mitten am Tag in Rangelei verwickelt

Ein Mann ist am Samstagnachmittag mit seiner Ehefrau in Halle unterwegs gewesen - dabei wurde er plötzlich in ein Gerangel verwickelt.

Von Dorothee Gomes

Halle (Saale) - Ein Mann ist am Samstagnachmittag mit seiner Ehefrau in Halle unterwegs gewesen - dabei wurde er plötzlich in ein Gerangel verwickelt. Im Bereich An der Magistrale in Halle kam es am Samstagnachmittag zum Gerangel. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lief das verheiratete Duo gegen 16 Uhr im Bereich Zollrain/An der Magistrale an einer Gruppe vorbei. Daraufhin habe sich ein um die 25 Jahre alter Mann aus der Runde gelöst. "Es kam in der weiteren Folge zu einer kurzzeitigen Rangelei und Geldforderung gegenüber dem Ehemann, da der eine der Personen angerempelt haben soll", hieß es weiter. Glück im Unglück: Das Ehepaar sei ohne Schäden davongekommen - auch Beute habe der unbekannte Täter nicht ergattern können.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa