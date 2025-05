Weil er keinen Fahrschein hat: Mann besprüht Busfahrer mit Reizgas - Zeugen gesucht

Halle (Saale) - Am Mittwochabend wurde ein Busfahrer in Halle in Sachsen-Anhalt durch Reizgas verletzt, nachdem er den gültigen Fahrschein eines Mannes sehen wollte. Wer kennt den Täter?

Der Busfahrer wurde mit Reizgas im Gesicht verletzt. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Gegen 22.20 Uhr wollte ein unbekannter Mann an der Haltestelle "An der Feuerwache" in Halle-Neustadt in den Bus einsteigen.

Der Busfahrer (64) eines regionalen Verkehrsanbieters wollte von ihm einen gültigen Fahrschein sehen. Nachdem der Unbekannte kein Ticket vorzeigen konnte, wurde er aufgefordert, den Bus wieder zu verlassen. Dann eskalierte die Situation.

Erst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und dem Busfahrer. Dann versuchte der Beschuldigte den Fahrer zu schlagen.

Nachdem auch das nicht gelang, stieg der Mann zusammen mit einem Zeugen aus dem Bus und sprühte dabei seinem Opfer mit Reizgas ins Gesicht.