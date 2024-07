Weil es kein Geld rausrückte: Jungen verfolgen Kind, schießen mit Softairpistole und treten zu

Der Zehnjährige war mit seinem Rad zum Hit-Markt in Marienheide gefahren, als er den jungen Unruhestiftern begegnete. (Symbolbild) © 123RF/candy18

Wie ein Sprecher der Beamten im Oberbergischen Kreis am Mittwoch schilderte, hatte der Zehnjährige aus Marienheide am frühen Dienstagabend gegen 17.20 Uhr sein Fahrrad am Hit-Markt an der Hauptstraße abgestellt und wollte gerade in den Supermarkt gehen, als das junge Duo plötzlich vor ihm auftauchte.

Die Jungen forderten den Schüler auf, ihnen einen Euro zu geben, was dieser aber verweigerte und in das Geschäft ging.

Als er kurze Zeit später wieder herauskam, sich auf sein Rad setzte und in Richtung Rüggeberg fuhr, nahmen die jungen Unruhestifter allerdings die Verfolgung des Schülers auf und beschossen ihn dabei mit einer Softairpistole.

"Auf der Trasse entrissen sie ihm das Handy und forderten ihn auf, ihnen seine Umhängetasche zu geben", schilderte der Sprecher das weitere Vorgehen der Jungen, ehe es brutal wurde.

Denn als der Zehnjährige der Forderung des Duos erneut nicht nachkam, traten sie ihn, warfen sein Handy auf den Boden und entrissen ihm die Tasche. "Anschließend flüchteten sie in Richtung Ohl", so die Polizei.