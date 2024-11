25.11.2024 13:38 Wer bin ich? Hilfloser Mann kann sich an nichts erinnern

Ein hilfloser Mann wird in einer Obstplantage in Wasserburg entdeckt. Er kann sich weder an seinen Namen noch an seine Herkunft erinnern.

Wasserburg - Er weiß nicht, wer er ist: Die Polizei sucht nach Hinweisen, um Identität und Herkunft eines in Schwaben aufgegriffenen Mannes zu klären. Dieser Mann kann sich weder an seinen Namen, noch an seine Herkunft erinnern. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizeipräsidium Schwaben Süd/West Dieser war Anfang Oktober in einer Obstplantage in Wasserburg (Landkreis Lindau) gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte kam leicht unterkühlt in ein Krankenhaus. Er könne sich weder an seinen Namen noch an seine Herkunft erinnern, hieß es.

Geschätzt ist der Mann zwischen 60 und 65 Jahre alt, wiegt rund 70 Kilogramm und ist etwa 1,74 Meter groß. Er trägt schulterlanges graues Haar, hat einen grauen Vollbart und raucht. Wer kennt den Mann oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090 entgegen.

