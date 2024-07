Wer erkennt diesen Mann? Harzer Polizei fahndet nach Raubüberfall

Wernigerode - In Wernigerode ( Sachsen-Anhalt ) wollten zwei Männer einen Spaziergänger überfallen. Die Harzer Polizei sucht nun anhand eines Phantombilds nach Zeugen.

Von einem der Täter wurde ein Porträt angefertigt, dass bei der Fahndung helfen soll. © Bildmontage: Polizeirevier Harz, danielt1994/123RF

Das Opfer war am 2. Juli gegen 9.40 Uhr in der Straße Maerkerstieg unterwegs, als zwei Männer auf ihn zukamen, teilte das Polizeirevier Harz am heutigen Freitag mit.

Die Männer schoben jeweils ein Fahrrad und versperrten dem Herren seinen Weg.

Sie waren auf seine Tasche aus, bedrohten ihn und zogen einen spitzen Gegenstand.

Zum Glück wusste der Herr sich zu schützen: Als sie nach seiner Tasche griffen, wehrte er sich und verletzte einen der Männer an der linken Gesichtshälfte.