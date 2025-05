20.05.2025 12:12 Wieder Gewalt An der Magistrale in Halle: Ein Opfer ins Krankenhaus gebracht

Zwei Menschen sind am Montag An der Magistrale in Halle angegriffen worden. Erst am Sonntag war es in der Straße zu einer blutigen Attacke gekommen.

Von Carolina Neubert

Halle (Saale) - Zwei Menschen sind am Montagabend An der Magistrale in Halle angegriffen und verletzt worden. Erst am Sonntagabend war es in der Straße im Stadtteil Neustadt zu einer blutigen Attacke gekommen. Im Bereich An der Magistrale in Halle kam es am Montagabend © Hendrik Schmidt/dpa Wie das Polizeirevier Halle am Dienstag mitteilte, kam es gegen 19.56 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Schwimmhalle" zu der Tat. Nach aktuellem Ermittlungsstand habe es zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben - demnach hatten zwei Gruppen miteinander gestritten. "Als die Geschädigten dies mitbekamen und auf die beiden Personengruppen zugingen, um die Streitigkeiten zu unterbinden, wurden diese durch zwei Beschuldigte aus den Personengruppen angegriffen und mit körperlicher Gewalt attackiert", hieß es weiter. Polizeimeldungen Leiche in Hamburger Kanal entdeckt: Kripo ermittelt Laut Polizei erlitten die Opfer leichte Verletzungen - eine der beiden betroffenen Personen habe ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Gegen die noch am Tatort gestellten Tatverdächtigen seien strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet, die Beschuldigten in Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Die Kripo ermittle in dem Fall.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa