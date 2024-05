Wiederholungstäter: 59-Jähriger belästigt Frau im Zug sexuell

Halle (Saale) - Während einer Zugfahrt von Berlin nach Halle am Dienstagmorgen belästigte ein 59-Jähriger eine Frau sexuell. Wie sich herausstellte, war es nicht das erste Mal, dass er sich diesen Vorwürfen stellen muss.

Der Mann fuhr im Intercity-Express von Berlin nach Halle. © dpa/Daniel Reinhardt

Der Mann wurde gegen 6 Uhr von einer Zugbegleiterin gemeldet, weil er ohne Ticket gefahren war, berichtet die Bundespolizeiinspektion Magdeburg.

Die Polizei machte sich also auf den Weg zum Hauptbahnhof Halle, um den Schwarzfahrer am Bahnsteig 6 in Empfang zu nehmen.

Während die Zugbegleiterin den Beamten berichtete, dass der Mann jegliche Kooperation mit ihr verweigerte, schaltete sich eine 23-Jährige ins Gespräch ein.

Sie schilderte der Polizei, dass besagter Mann sie kurze Zeit vorher im Zug sexuell belästigt habe.

"Dazu schaute er sie lange sehr eindringlich an und begann zeitgleich sein Glied in der geschlossenen Hose mit den Händen zu manipulieren", erklärte die Bundespolizeiinspektion.

Um der Situation zu entkommen, wechselte sie das Abteil - erfolglos. Denn der 59-Jährige sei ihr gefolgt. Deshalb entschied sie sich, einen Kundenbetreuer zur Hilfe zu holen.

Wie sich im Nachhinein hinausstellte, war es nicht das erste Mal, dass der Mann eine Frau belästigte. Bereits eine Woche zuvor, am 13. Mai, wurde er wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen in einem Zug von Leipzig nach Magdeburg angezeigt.