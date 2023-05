Wohnhaus-Explosion in Ratingen: Polizei findet Leiche und nimmt Mieter fest

Ratingen - In Ratingen bei Düsseldorf hat es einen großen Polizeieinsatz gegeben. In einem Wohnhaus kam es zu einer Explosion. Mittlerweile haben die Beamten dort eine Leiche gefunden.

Etliche Kräfte der Polizei und der Feuerwehr sind im und am Hochhaus im Einsatz. © Patrick Schüller

Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, sind mehrere Personen verletzt worden. Unter ihnen auch einige Polizeibeamte.

Innenminister Herbert Reul (70, CDU) bestätigte im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags, dass die Einsatzkräfte am Mittag in einer Wohnung eine Leiche gefunden haben. Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge soll die aufgefundene Person bereits vor längerer Zeit gestorben sein. Reul konnte zur Identität der Leiche zunächst nichts sagen.

Zudem erklärte er, dass nach vorläufigen Erkenntnissen zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil schwer verletzt worden seien.

Auch der Mieter, in dessen Wohnung die Leiche gefunden wurde, ist nach Polizei-Angaben mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dies bestätigte ein Sprecher am Donnerstagnachmittag.

Zuvor hatten Spezialeinsatzkräfte die Wohnung, in der es brannte, des 57-jährigen Mannes gestürmt und diesen dabei festgenommen. Dabei soll er den Kräften an der Tür etwas entgegengehalten haben, woraufhin es gegen 11.15 Uhr zu der Detonation kam.