Wohnhausbrand endet tragisch: Kameraden holen Leiche aus der Flammenhölle

Von Frederick Rook

Solingen - Bei einem Gebäudebrand an der Merscheiderstraße in Solingen ist am frühen Donnerstagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Alles in Kürze Wohnhausbrand in Solingen: Eine Person stirbt

Feuerwehr rettet übrige Bewohner

Sechs Strahlrohre im Einsatz

Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr

Ursache des Brandes unklar Mehr anzeigen Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der Merscheiderstraße in Solingen zu einem folgenschweren Brand in einem Mehrfamilienhaus. © Tim Oelbermann Wie die örtliche Feuerwehr bekannt gab, wurde die Leitstelle gegen 3.01 Uhr über das Ereignis informiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl des Wohnhauses. Ein Bewohner galt zu diesem Zeitpunkt bereits als vermisst. Dementsprechend zügig rückten die Kameraden dann auch unter Atemschutz zur Menschenrettung bis in das Dachgeschoss vor. Zeitgleich wurde der Brand von außen über Drehleitern bekämpft. In der Spitze waren sechs Strahlrohre parallel im Einsatz. Trotz aller Bemühungen kam für die vermisste Person am Ende jede Hilfe zu spät. Sie war zum Zeitpunkt ihres Auffindens bereits verstorben. Polizeimeldungen Verfolgung durch Calbe: Polizei jagt Trunkenbold hinterher Alle übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich entweder selbst retten oder wurden durch die Feuerwehr ins Freie geführt. Vorsorglich räumten die Retter auch die benachbarten Gebäude. Eine Betreuungseinheit des Deutschen Roten Kreuzes sowie Notfallseelsorger kümmerten sich um die betroffenen Anwohner. Hierbei unterstützte eine Bäckerei, die ihren Verkaufsraum zur Verfügung stellte. Erhebliche Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr Die im Dachgeschoss vermisste Person konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. © Tim Oelbermann Die Feuerwehr lobte das schnelle und besonnene Verhalten der Anwohner, das eine geordnete Evakuierung begünstigte. Jedoch müssen diese vorerst woanders unterkommen, da das Gebäude nach dem Vorfall nicht mehr bewohnbar ist. Im Rahmen der umfangreichen Nachlöscharbeiten bewährte sich erneut eine spezielle Drohne, welche mittels Wärmebildkamera Glutnester in der Dachkonstruktion aufspüren konnte. Während des Einsatzes musste die Merscheider Straße bis 10.20 Uhr voll gesperrt werden. Der Busverkehr wurde umgeleitet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Polizeimeldungen Erneuter Angriff auf Leipziger Grünen-Büro von Landtags-Abgeordneten Die Ursache des folgenschweren Brandes war zunächst unklar und ist weiter Gegenstand der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Titelfoto: Tim Oelbermann