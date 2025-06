Diebes-Trio plündert Drogerie-Regale: Polizei sucht diese Männer!

Leegebruch - Mit einem Rucksack-Trick plünderten drei Männer zweimal einen Supermarkt in Leegebruch . Jetzt fahndet die Kripo mit Überwachungsbildern nach den dreisten Dieben.

Alles in Kürze

Nach diesen drei Männern sucht die Brandenburger Polizei. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Taten sollen sich am 26. November und 7. Dezember des vergangenen Jahres in einem Supermarkt in der Eichenallee ereignet haben.

Beim ersten Diebstahl räumten die Täter eine Vitrine leer und entwendeten Rasierklingen, Rasierapparate sowie Aufsätze für Elektrozahnbürsten. Anschließend verstauten die Täter das Diebesgut in einem mitgebrachten Rucksack.

Auch im Dezember gingen die Täter nach dem gleichen Muster vor. Doch diesmal sprach ein Mitarbeiter sie an und forderte sie auf, den Rucksack zu öffnen. Daraufhin ergriffen sie die Flucht aus dem Supermarkt.

Die bisherige Suche nach den Tätern blieb erfolglos. Nun wenden sie die Beamten an die Bevölkerung und fragen: Erkennst Du die Männer und kannst Hinweise zu deren Identität geben?