Wohnungsbrand mit vier Toten: Polizei entdeckt Verbindung zu Machetenangriff!

Solingen/Wuppertal - Der mörderische Brand mit vier Toten und ein Machetenangriff zwei Wochen später in Solingen stehen in einem Zusammenhang.

Wie die beiden Fälle miteinander zusammenhängen, wollen die Ermittler auf einer Pressekonferenz am Mittwoch (10. April) darstellen. © Gianni Gattus/dpa

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen an diesem Mittwoch zu beiden Fällen gemeinsam Stellung nehmen. Das kündigte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Dienstag an.

Am Montag war in Solingen ein 40 Jahre alter Mann mit einer Machete lebensgefährlich verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Als Verdächtiger war ein 39-Jähriger festgenommen worden, wie die Polizei berichtet hatte. Ermittelt werde wegen versuchter Tötung. Wie die Fälle zusammenhängen, wollen die Ermittler auf der Pressekonferenz am Mittwoch darstellen.

Vermutlich durch vorsätzliche Brandstiftung waren in einem Solinger Wohnhaus vor zwei Wochen vier Menschen ums Leben gekommen. Drei wurden schwer verletzt.

Sachverständige hatten Spuren von Brandbeschleuniger im hölzernen Treppenhaus entdeckt.