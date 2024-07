Wut-Mail an Flüchtlingsunterkunft kostet Mann die Freiheit

Nürnberg/Schwabach - Weil er eine Drohmail an eine Flüchtlingsunterkunft in Mittelfranken verschickt hat, wurde ein 24-Jähriger verhaftet und ins Gefängnis geschickt.

Da er damit drohte, in der betreffenden Unterkunft in Schwabach ein Feuer zu legen, wurde die Polizei eingeschaltet.

Wie das Polizeipräsidium mitteilte, hatte der Mann am Montagabend den Unmut über den Fortgang seines eigenen Asylverfahrens in der E-Mail bekundet.

Da er diese nicht zahlen konnte, wurde er schließlich am Dienstag in seiner Wohnung in Nürnberg verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten.