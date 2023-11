XXL-Drogenkontrolle auf der B2 bei Leipzig: Die Polizei zieht Bilanz

Leipzig - Bei der Schwerpunktkontrolle auf der B2 nahe Leipzig am gestrigen Donnerstag haben Polizeibeamte zahlreiche Verstöße gezählt. Schwerpunkt war die Drogenerkennung im Straßenverkehr.

Die Polizei hat am Donnerstag mit Dutzenden Beamten Verkehrskontrollen auf der B2 durchgeführt. © News5/Grube

Insgesamt seien auf der Bundesstraße in Richtung Leipzig 350 Fahrzeuge kontrolliert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Kontrollzeitraum wurde acht verdächtigen Fahrern Blut abgenommen.

In zwei Fällen stellten die Beamten eine Straftat fest – wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit am Steuer. In beiden Fällen wurde den Fahrenden der Führerschein entzogen und die Weiterfahrt untersagt.



Insgesamt seien während der Kontrollen mehr als ein Dutzend Straftaten festgestellt worden, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis oder Verstößen gegen das Betäubungsmittel- oder Waffengesetz.

Zudem seien 60 Ordnungswidrigkeiten und 20 Überschreitungen der Geschwindigkeit gezählt worden, hieß es.