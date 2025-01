Zahlreiche Bäume im Erzgebirge beschädigt und geklaut

In Schwarzenberg wurden mehrere Bäume beschädigt und geklaut. (Symbolbild) © 123rf/dmytro125

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, fand das Verbrechen in einem privaten Waldgrundstück am Hammerweg, zwischen Sonnenleithe und der Kleingartenanlage "Hämmerle", statt.

Dort wurden zum einen vier Bäume mit einem Stammdurchmesser von etwa 20 Zentimetern beschädigt.

Zum anderen wurden drei weitere Bäume mit gleichem Stammdurchmesser gefällt und entwendet oder verbrannt.

Doch damit war es den bisher noch unbekannten Tätern noch nicht genug. Mindestens zwanzig kleinere Bäume mit einem Stammdurchmesser von fünf bis sieben Zentimetern wurden ebenfalls gefällt und entwendet oder verbrannt.

"Darüber hinaus wurde im betreffenden Waldgebiet durch Unbekannte eine nicht genehmigte Feuerstelle betrieben und Unrat hinterlassen", teilte die Polizei weiter mit.