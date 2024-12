Zehntausende Euro Schaden: Diebe stehlen Feuerwerkskörper aus Container

Ratingen - Feuerwerkskörper verkaufen sich in diesem Jahr wieder besonders gut, das machen sich auch Kriminelle zunutze. So wie in diesem Fall in Ratingen: Dort sind Hunderte Kracher und Raketen im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro gestohlen worden.

Die Kriminellen hatten zwei Container auf dem Supermarktgelände aufgeschnitten, um an die dort gelagerten Feuerwerkskörper zu kommen. © Polizei Mettmann

Wie die Polizei Mettmann mitteilte, müssen sich die Unbekannten zwischen Heiligabend und Freitag, den 27. Dezember, an den Containern zu schaffen gemacht haben.

Abgestellt waren die Behälter mit den Feuerwerkskisten auf dem Gelände eines Supermarktes in der Straße "An der Hoffnung". Um an die Ware zu kommen, schnitten sie mit einer Säge Löcher in die beiden Container und entwendeten so die Raketen und Böller.

Den entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Mit ihrer wertvollen Beute konnten die Kriminellen im Anschluss unerkannt entkommen.

Im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahren fragen die Beamten deswegen nach Zeugen, die den Vorfall eventuell mitbekommen haben.