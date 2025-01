Mann meldet Kumpel vermisst: Wo der sich aufhält, kommt überraschend

Ein Mann (35) erschien am Freitag bei einer Polizeidienststelle in Zerbst und meldete einen Bekannten vermisst. (Symbolbild) © 123rf/nx123nx

Der 35-Jährige wandte sich am Freitagvormittag mit seinem Anliegen an die Zerbster Polizei. Dort gab er an, seinen Bekannten nicht nur mehrere Tage nicht mehr erreichen zu können.

Gleichzeitig war der 34 Jahre alte Mann auch nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen. "Dieses Verhalten sei sehr ungewöhnlich und gab ihm Grund zur Sorge", so Polizeisprecherin Astrid Kuchta.

Die Behörde überprüfte den vermeintlich Vermissten und machte eine überraschende Entdeckung.

Es stellte sich heraus, dass der 34-Jährige sich derzeit in einer JVA befindet - weshalb, verriet die Sprecherin allerdings nicht.