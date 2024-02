Viel Lärm um nichts: Frau zeigt EC-Karten-Raub an - doch dann kommt alles anders

Die Anzeige einer 82-Jährigen rief bei der Polizei einige Fragezeichen hervor. (Symbolbild) © 123RF/lumineimages

Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am 2. Februar berichtet hatten, soll eine 82-Jährige Ende Januar in einer Bankfiliale in Zerbst von drei Männern zur Seite geschubst und dann ihrer EC-Karte beraubt worden sein ... Zumindest hatte es die Frau gegenüber der Behörden so angegeben.

Wie sich nun - nach einer öffentlichen Fahndung nach den Tätern, welche angeblich "südländisch" ausgesehen und tarnfarbene Kleidung getragen haben sollen - herausstellte, ist an diesen Behauptungen wohl nicht viel dran.

Im Rahmen der Ermittlungen kamen den Polizisten nämlich "erhebliche Zweifel" am von der Seniorin geschilderten Tatablauf, so ein Behördensprecher. Die ausgewerteten Überwachungskameras zeigten: Die Tat fand nie statt.