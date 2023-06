Zerstückelte Leiche in Säcken verpackt: Mutmaßlicher Täter geschnappt!

Mörfelden-Walldorf - Er ist gefasst! Nach dem Fund einer Leiche am Abend des Pfingstmontags in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) hat die Kripo den mutmaßlichen Mörder geschnappt.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt noch am Donnerstag einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht vorgeführt, die einen Haftbefehl gegen den 59-Jährigen erließ. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Zu den massiven Vorwürfen schweigt der Mann bisher.

Kurz darauf wurde außerdem die Wohnung des 59-Jährigen in Mörfelden-Walldorf durchsucht.

Demnach hat man nach umfangreichen sowie intensiven Ermittlungen am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr einen 59 Jahre alten Mann im Darmstädter Herrngarten widerstandslos festnehmen können.

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen hervorgeht, konnte man im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an einem 79-jährigen eritreischen Staatsbürger einen dringend Tatverdächtigen dingfest machen.

An der gekennzeichneten Stelle am Bornbruchsee wurde die Leiche des 79-jährigen Mehari T. gefunden. © Screenshot OpenStreetMap

Zunächst galt der getötete Mehari T. (†79), der im südhessischen Mörfelden-Walldorf lebte, als vermisst, da er von einem Spaziergang am 24. Mai nicht wieder zurückgekehrt war.

Am 29. Mai wurde dann die zerstückelte Leiche des 79-Jährigen beim Bornbruchsee in Mörfelden-Walldorf gefunden, die nach Polizei-Informationen in mehrere Säcke aufgeteilt wurde.

Offenbar war die Leiche zudem nackt, denn die Polizei sucht bis heute nach der Kleidung des Getöteten, die von einem Sprecher wie folgt beschrieben wird:

dunkelblaue Jeans

weißes T-Shirt mit grauem dünnem Strickpulli darüber

helle über das Gesäß reichende Jacke mit vier aufgesetzten Taschen im vorderen Bereich

weiß-braune Schiebermütze

dunkle Herrenschuhe mit bräunlichem Fersen-Aufsatz, einer weißen Zwischensohle und weißen Schnürsenkeln

Trotz der Festnahme des mutmaßlichen Mörders sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, die Angaben zur Tat an sich oder zum Verbleib der Kleidung machen können. Etwaige Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0615196953200 mit der Mordkommission in Verbindung zu setzen.