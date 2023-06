In Säcken verpackte Leichenteile: Wo ist die Kleidung des Toten?

Mörfelden-Walldorf - Die sterblichen Überreste eines 79-jährigen Mannes waren in mehreren Säcken verpackt, als sie am Abend des Pfingstmontages beim Bornbruchsee im südhessischen Mörfelden-Walldorf entdeckt wurden. Die Polizei steht in dem Fall weiter vor vielen Rätseln. Unter anderem fragen die Ermittler: Wo sind die Kleidungsstücke des Toten? Wer kann diesbezüglich Hinweise geben?