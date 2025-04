Zeugen beobachten verdächtigen Mann in Hausflur, kurz darauf wählen sie den Notruf

Köln - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Kölner Polizei nach einem Mann, der im Verdacht steht, eine Wohnungstür in einem Hochhaus in Brand gesteckt zu haben. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Die Kölner Polizei fahndet nach dem Verdächtigen und bitte um Hinweise zu seiner Identität. © Bildmontage: Polizei Köln

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Vorfall am 27. November 2024 - einem Mittwoch - in einem Hochhaus in Köln-Meschenich zugetragen.

Demnach war der bislang Unbekannte mehreren Zeugen am frühen Morgen gegen 6.45 Uhr an der Straße "An der Fuhr" ins Auge gefallen, nachdem er auffällig einen Karton vor der Tür der später betroffenen Wohnung zusammengefaltet hatte.

Nur wenig später entdeckten Anwohner dann das Feuer im Flur vor der Wohnung und alarmierten sofort die Feuerwehr.

Wie bisherige Ermittlungen ergaben, entstand der Brand mutmaßlich durch den angezündeten Karton - verletzt wurde bei der Aktion glücklicherweise niemand.