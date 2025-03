Zeugen finden Toten: Polizei wendet sich mit dringendem Aufruf an Öffentlichkeit

Köln - Die Kölner Polizei hat einen öffentlichen Zeugenaufruf gestartet, nachdem auch mehrere Wochen nach dem Auffinden eines Toten in Köln nicht die Identität des Mannes ermittelt werden konnte. Die Beamten hoffen dringend auf Hinweise.

Die Kölner Polizei bittet im Falle des nicht identifizierten Toten aus Longerich um Hinweise. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Nach Angaben eines Sprechers der Kriminalpolizei hatten Zeugen den bislang Unbekannten abends am 30. Januar 2025 in einem Haus in der Wirtsgasse im Stadtteil Longerich entdeckt.

Umgehend leitete die alarmierte Polizei daraufhin ein Todesermittlungsverfahren ein und ließ auf Anordnung der Kölner Staatsanwaltschaft eine Obduktion durchführen, die keine Hinweise auf ein Fremdverschulden offenlegte.

Die Identität des Toten blieb allerdings bis heute ungeklärt, weshalb die Ermittler sich am Mittwoch mit einem Bild und einer Beschreibung des Mannes an die Öffentlichkeit wandten.

Demnach soll der Mann etwa 70 Jahre alt gewesen sein, hatte eine Körpergröße von 1,75 Meter, blaue Augen und eine hagere Statur. Ein Foto des Leichnams kann über das Hinweisportal der Polizei abgerufen werden.

Wie Zeugen gegenüber der Polizei schilderten, soll sich der Unbekannte in der Vergangenheit zeitweise bei "Bekannten" in Longerich aufgehalten und auch Bezüge nach Norddeutschland - womöglich nach Hamburg - gehabt haben. "Er hat sich zudem als Heinz oder Jürgen Kehl bzw. als Heinz oder Jürgen Weiß vorgestellt", schilderte der Sprecher.