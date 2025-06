Zeugen gesucht: Jugendliche stecken in kurzer Zeit zwei Wiesen in Brand

Coswig - In Coswig gingen im Abstand von nur einer Stunde gleich zwei trockene Wiesen in Flammen auf. Zeugen beschrieben der Polizei Jugendliche, welche die Brände gelegt haben sollen. Die Beamten bitten um Hinweise.

Alles in Kürze

Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Brände verhindert werden. © Feuerwehr Coswig

Um 16.52 erhielt die Einsatzzentrale einen Notruf aufgrund einer brennenden Wiese. Als die alarmierten Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, hatte die Feuerwehr den Brand glücklicherweise bereits löschen können. Insgesamt hatte eine Fläche von circa 15 Quadratmetern in Flammen gestanden.

Eine Frau wandte sich an die Polizisten und teilte ihnen mit, dass zuvor zwei Jugendliche mit Feuerwerkskörpern hantiert haben sollen. Nachdem das Feuer ausgebrochen war, wären die beiden dann in Richtung Beethovenring geflüchtet.

Um 18.14 ging dann ein weiterer Notruf bei der Einsatzleitstelle ein: Erneut wurde ein Brand in Coswig gemeldet, diesmal in der Fröbelstraße und damit in nächster Nähe des ersten Tatortes.