Zeugen gesucht! Schwarz gekleideter Mann spricht Kind an

Radebeul - Ein erschreckender Versuch eines Unbekannten, mitten am Tag! Tatort war die sächsische Kreisstadt Radebeul (Landkreis Meißen).

In Radebeul sprach ein Unbekannter einen Jungen (7) an und wollte, dass er mitkommt. © Holm Helis

Wie die Polizeidirektion Dresden am heutigen Freitag mitteilte, sprach am gestrigen Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, ein Mann einen Jungen (7) auf der Hauptstraße an.

Wie der Siebenjährige später den Beamten berichtete, forderte der schwarz gekleidete Mann ihn dazu auf, mitzukommen. Das Kind lief daraufhin weg in Richtung Meißner Straße - doch der Unbekannte eilte hinterher!

Erst als sich der Junge einem Passanten anvertraute, ließ sein Verfolger von ihm ab und ergriff die Flucht.

Jetzt will sich die Polizei den Mann schnappen und bittet Zeugen um Hilfe. Die Beamten suchen insbesondere den Passanten, den der Junge angesprochen hatte.