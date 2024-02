Zeugen schlagen Alarm: Mann in bizarrem Kostüm verteilt selbst verpackte Süßigkeiten

Blankenheim - Bei einem Karnevalszug in Blankenheim (Kreis Euskirchen) hat ein als Filzlaus verkleideter Mann für Aufsehen gesorgt, nachdem er selbst eingepackte Süßigkeiten verteilt hatte. Die Polizei wurde hinzugezogen.

Die Polizei konnte in den selbst verpackten Süßigkeiten bislang keine illegalen Substanzen ausmachen. (Symbolbild) © Ina Fassbender/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten am Sonntag berichtete, war der Kostümierte, der kein Teilnehmer des Karnevalszuges war, am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr in den Fokus von mehreren Zeugen und der Veranstalterin geraten.

Demnach hatte der mit einer blonden Perücke und weißem Kittel verkleidete Mann selbst eingepackte Pralinen in Briefumschlägen, verschiedene Bonbons und selbst gemachten Schnaps aus einer Ouzo-Flasche verteilt.

Während die Polizei zum Ort des Geschehens alarmiert wurde, entfernte der Mann sich von dem Karnevalszug.

Derweil kursierten auch schon erste Warnhinweise vor dem Unbekannten in den sozialen Netzwerken, die von besorgten Zeugen abgesetzt worden waren.