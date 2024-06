Zoll auf der Hut: Drogen in Sattel und Bauklötzen - auch pinkes DFB-Trikot mit dabei

Köln - Kokain in einem Pferdesattel oder Ecstasy-Tabletten unter Kinder-Bauklötzen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauptzollamts (HZA) Köln haben 2023 wieder haufenweise Drogen aus dem Verkehr gezogen.

Das Foto zeigt einen Teil der über 400 Kartons mit Produktfälschungen, die beim Zollamt Köln-Wahn vor einigen Wochen entdeckt wurden. © Jens Ahland/Hauptzollamt Köln/dpa

Insgesamt stellten sie rund vier Tonnen Rauschgift sicher, darunter etwa zwei Tonnen Marihuana, 150 Kilo Kokain und mehr als 100.000 Ecstasy-Tabletten, wie das HZA mitteilte. Der Straßenverkaufswert liege "im hohen zweistelligen Millionenbereich".

Geschmuggelt wurden die Drogen in Paket- und Briefsendungen, aber auch in Autos, Reisebussen und Zügen.

Teils seien sie sehr raffiniert versteckt gewesen, sagte ein Sprecher. So habe ein ganzes Waschbecken aus Amphetamin bestanden. Die Zöllner fanden es am Flughafen Köln/Bonn in einem Paket, das auf dem Weg nach Australien war.

Ein anderes Päckchen enthielt eine Glasschale - die Styroporkügelchen, die das Glas augenscheinlich vor dem Zerbrechen schützen sollten, waren mit Kokain gefüllt. Außer Drogen stellten die Zöllner auch Plagiate im Wert von 35 Millionen Euro sicher.

"Hinter den mehr als 1500 Aufgriffen stecken rund 180.000 gefälschte Taschen, Uhren, Schuhe, Brillen, Bekleidung, Mobiltelefone und Zubehör, aber auch gefährliches Kinderspielzeug", sagte Frank Denner, seit Mai neuer Leiter des HZA.