Zoll entdeckt Goldschmuck: Mutter-Tochter-Gespann zahlt saftige Strafe!

Die Frauen schmuggelten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. © Hauptzollamt Stuttgart

Wie der Zoll am Montag mitteilte, kamen die Frauen am vergangenen Freitag am Flughafen in Stuttgart an. Sie begaben sich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren, wo sie von Zollbeamten zur Kontrolle gebeten wurden.

Die Mutter (54) versicherte daraufhin, lediglich Kleidung sowie 400 Zigaretten in der Türkei gekauft zu haben. Kurz darauf machten die Beamten einen wertvollen Fund.

Im Koffer befanden sich 104 Schmuckstücke aus Gold im Wert von etwa 14.000 Euro.

Das Mutter-Tochter-Gespann musste Einfuhrabgaben von rund 3000 Euro zahlen. Ihnen droht zudem ein Steuerstrafverfahren.