Zoll findet Hunderte rezeptpflichtige Medikamente bei Autobahn-Kontrolle!

Die Arzneimittel wurden ohne nachweisbare Berechtigung transportiert. © Hauptzollamt Heilbronn

Den ersten Fund machten die Beamten am 8. November auf der A6 bei Heilbronn/Untereisesheim, als sie ein in Ost-West-Richtung reisendes ausländisches Fahrzeug am frühen Abend zur Kontrolle anhielten.

Dabei wurden insgesamt 323 Stück verschreibungspflichtige Medikamente mit antibiotischen Wirkstoffen sichergestellt. Zusätzlich beförderte der Fahrer sieben Stangen unversteuerte Zigaretten, weshalb er 300 Euro Tabaksteuer nachzahlen musste.

Wegen des Vorwurfs eines Verbringungsverbots von Arzneimitteln wurde nun ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Zwei Tage später ereignete sich ein zweiter Vorfall. Auf der A3 stellte der Zöllner 26 Stangen unversteuerte Zigaretten und 800 Gramm unversteuerter Feinschnitttabak sicher. Hierfür wurde eine Tabaksteuer von rund 1000 Euro fällig.