Zoll-Razzia in der Wetterau: Spezialkräfte stellen sieben Tonnen in Kokain getränkte Pellets sicher

Eine Menge im dreistelligen Kilogrammbereich soll aus den beschlagnahmten Pellets (Foto) gewonnen werden können. © Bild-Montage: Christoph Reichwein/dpa, Bayerisches Landeskriminalamt

Wie ein Sprecher des bayerischen LKA in München am heutigen Montag sagte, hatten die Durchsuchungen, an denen auch Spezialeinsatzkräfte aus beiden Bundesländern beteiligt waren, bereits am 3. Juli stattgefunden.

Die konfiszierten, aus Kaffeeresten hergestellten Heiz-Pellets aus Kolumbien waren in mehreren auf Paletten befindlichen Säcken verpackt.

Drogenhunde hatten angeschlagen. Ein anschließend durchgeführter Drogen-Schnelltest verlief positiv auf Kokain.

Das Gutachten eines Labors des Zolls in Frankfurt am Main ergab schließlich, dass die Pellets in Kokain getränkt wurden.

Wie viel Kokain aus den Pellets gewonnen werden kann, ist noch nicht klar. Es soll sich aber um eine Menge im dreistelligen Kilogrammbereich handeln.