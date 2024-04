Zu Fuß über die Grenze: Pole geht zur Polizei, um in den Knast zu kommen

Ein 37-jähriger Pole ging zu Fuß über die Grenze nach Deutschland und stellte sich den Beamten als gesuchter Dieb. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Was sich wie ein absurder Scherz anhört, ist so in Görlitz passiert.

"Es wird wohl die Ausnahme bleiben, dass sich Verurteilte bei der Polizei melden und um die eigene Festnahme bitten", so ein Polizeisprecher schmunzelnd.

Der Pole überquerte die Stadtbrücke, ging schnurstracks auf die Grenzbeamten zu und erklärte, dass er auf der Flucht sei.