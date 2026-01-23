Zu schnell unterwegs: Fahranfänger kracht gegen Baum

Meuselwitz - Ein junger Autofahrer ist am Donnerstag bei Meuselwitz (Altenburger Land) schwer verunglückt.

Der 19-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Meuselwitz

Wie die Polizei am Freitag berichtet, war der 19-Jährige auf der Landstraße 1355 zwischen Wintersdorf und Lehma ins Schleudern geraten und gegen einen Baum gekracht.

Den Angaben nach war er zu schnell unterwegs und hatte die Kontrolle über sein Auto verloren.

Der junge Mann verletzte sich schwer und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.