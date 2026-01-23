Seniorin angefahren und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Glauchau - Am Donnerstagnachmittag wurde in Glauchau (Landkreis Zwickau ) eine Seniorin (84) von einem Auto angefahren. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Die 84-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © 123RF/Wolfgang Zwanzger

Wie die Polizei mitteilte, passierte das Unglück gegen 11.45 Uhr auf der Schlachthofstraße. Der Fahrer eines blauen Fahrzeugs war dort teilweise rückwärts unterwegs. Die 84-Jährige, die auf Höhe des Hausgrundstücks 33 die Straße überqueren wollte, wurde von dem Auto erfasst und stürzte.

Der Fahrer des blauen Wagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um die Seniorin zu kümmern. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Verkehrspolizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.