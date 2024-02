13.02.2024 15:34 Zu viel Karneval gefeiert? 45-Jähriger mit mehr als 2 Promille landet mit E-Bike in Fluss

Ein Radfahrer ist am Rosenmontag mit einem E-Bike und 2,2 Promille Alkohol im Blut in Linnich bei Düren in die Rur gestürzt.

Linnich - Ein Radfahrer ist am Rosenmontag mit einem E-Bike und 2,2 Promille Alkohol im Blut in Linnich bei Düren in die Rur gestürzt. Ganze 2,2 Promille Alkohol hatte ein 45-jähriger Mann in seinem Blut. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa Ein Zeuge habe den 45-Jährigen entdeckt und aus dem Wasser gezogen, teilte die Polizei in Düren am Dienstag mit. Der Jülicher sei mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. Sein Pedelec wurde sichergestellt. Der 45-Jährige sieht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa