Zug der Erzgebirgsbahn beschossen: Polizei sucht Zeugen

Schwarzenberg - Am Sonntag wurde in Schwarzenberg ( Erzgebirge ) ein Zug der Erzgebirgsbahn von einem bislang unbekannten Mann beschossen.

Alles in Kürze

"Einer der beiden habe dann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf eine Scheibe des Zuges, hinter der Reisende saßen, gezielt und dann geschossen. Auch der andere Mann habe einen pistolenartigen Gegenstand in der Hand gehalten, diesen jedoch nicht benutzt", so die Bundespolizei weiter.

Nach dem Vorfall ermittelt die Bundespolizei. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen aktuell keine Angaben vor. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

"In einer Sitzgruppe in der Nähe der Scheibe, die beschossen wurde, sollen drei Mädchen im geschätzten Alter von etwa 17 Jahren gesessen haben, die am Bahnhof Schwarzenberg/Erzgebirge ausgestiegen seien. Diese sind für die Aufklärung des Tatgeschehens wichtige Zeuginnen", heißt es weiter.

Insbesondere die Mädchen, aber auch weitere Zeugen, die Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen können, werden gesucht.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Klingenthal unter der Telefonnummer 037467/2810 entgegen.