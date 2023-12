Zugverkehr dicht! Ticketautomat an Bahnhof gesprengt

Am Bahnhof in Wolmirstedt wurde in der Nacht ein Ticketautomat gesprengt. © Bildmontage: Sebastian Christoph Gollnow/dpa, Polizeirevier Börde

In der Zeitspanne von 2.45 und 3.30 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter an der Maschine am Bahnhof in Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt) zuschaffen.

Mit Gewalt knackten sie den Automaten auf und steckten Sprengmittel hinein, die bisher noch nicht identifiziert werden konnten, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Durch die Detonation wurde das Gerät gänzlich zerstört. Die Täter entnahmen Bargeld und flohen vom Tatort. Dabei entstand Gesamtschaden von 50.000 Euro.

Für die polizeilichen Maßnahmen musste der Zugverkehr vorübergehend gesperrt werden.

Inwiefern es - besonders aufgrund der Tageszeit - zu Einschränkungen und Verspätungen kam, wurde nicht mitgeteilt.