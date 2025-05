Zum Dahinschmelzen: Diebe machen Jagd auf Eisautomaten

Einer der geplünderten Automaten, welchen die Besitzer am nächsten Morgen vorfanden. © Polizei Minden-Lübbecke

Verantwortliche des betroffenen Eiscafés mussten am Montagmorgen feststellen, dass ihre Selbstbedienungsautomaten aufgebrochen wurden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Minden-Lübbecke fanden die Taten in der vorherigen Nacht statt, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

Betroffen waren die Eisautomaten in der Lübbecker Straße in Rothenuffeln, in der Mindener Straße in Hille und in der Lavelsloher Straße in Petershagen.

Abgesehen hatten es die bislang unbekannten Täter auf das Bargeld. Im Zuge dessen hebelten sie die Automaten auf und flohen anschließend mit der Beute.