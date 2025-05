29.05.2025 13:40 Zwei Autos brennen erneut vor JVA: Handelt es sich um eine mögliche Brandreihe?

Zwei Autos gingen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Berlin-Charlottenburg in Flammen auf.

Von Laura Voigt

Berlin - Zwei Autos gingen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Berlin-Charlottenburg in Flammen auf. Alles in Kürze Zwei Autos brennen in Berlin-Charlottenburg.

Feuer vor der JVA Plötzensee ausgelöst.

Kia und Renault beschädigt.

Ermittler prüfen mögliche Brandreihe.

Zusammenhang mit früheren Bränden wird untersucht. Mehr anzeigen Bereits 2024 kam es zu Autobränden unmittelbar vor der JVA Plötzensee. © Annette Riedl/dpa Gegen 2 Uhr alarmierte ein Zeuge Feuerwehr und Polizei zum Friedrich-Olbricht-Damm, wo direkt vor der JVA Plötzensee ein Kia in Flammen stand. Noch bevor die Löscharbeiten beendet waren, griff das Feuer auf einen in der Nähe geparkten Renault über. Der Kia wurde im Frontbereich erheblich beschädigt, der Renault erlitt starke Schäden am Heck. Polizeimeldungen Geldautomat gesprengt und abgehauen: 700.000 Euro Schaden Bereits am Mittwoch brannte gegen 1.30 Uhr ein Mitsubishi auf dem Friedrich-Olbricht-Damm. Die Beamten prüft nun bei beiden Fällen, ob ein Zusammenhang mit vorhergegangenen Bränden im Sommer und Herbst 2024 besteht. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa