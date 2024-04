Zwei Frauen wollen Gleise überqueren und zwingen Zug zur Notbremsung

Karlsruhe - Da sich zwei junge Frauen in einem Karlsruher Gleisbereich befanden, musste der Fahrer einer Regionalbahn eine Schnellbremsung einleiten.

Immer wieder bringen sich Menschen auf Bahngleisen selbst in Gefahr und riskieren dabei auch die Gesundheit von Zugreisenden. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 18.25 Uhr in Karlsruhe-Knielingen. Die beiden weiblichen Tatverdächtigen hatten sich laut Polizeiangaben zuvor in den Gleisbereich begeben. Verletzt wurde demnach niemand.

Als der Triebfahrzeugführer der Regionalbahn die beiden aus Kirgistan stammenden Frauen im Alter von 24 und 25 Jahren im Gleisbereich erkannte, leitete er unverzüglich eine Schnellbremsung ein. Der Zug kam glücklicherweise kurz vor ihnen zum Stehen.

Gegenüber den Beamten der Bundespolizei gaben die Frauen zu Protokoll, dass sie auf dem Weg zur S-Bahnhaltestelle gewesen wären. Hierzu seien sie entlang der Gleise gelaufen und hätten sich zwischenzeitlich auch in den Gleisbereich begeben.

Die beiden Frauen müssen sich nun auf ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gefasst machen.