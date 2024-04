Zwei Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus: Kripo sucht Brandstifter

Kassel - Am gestrigen Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Rothenditmold. Die Kriminalpolizei geht von mutwilliger Brandstiftung aus.

Im nordhessischen Kassel kam es am Donnerstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Kripo ist sich mittlerweile sicher, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde. © Feuerwehr Kassel

Wie die Polizei berichtet, geriet gegen 17.50 Uhr am Donnerstag in der Siemensstraße ein Kinder-Fahrradanhänger im Treppenhaus zwischen dem zweiten und dem dritten Stock in Brand.



Glücklicherweise hatten aufmerksame Bewohner das Feuer bereits gelöscht, bevor die Feuerwehr eintraf. Dennoch erlitten eine 52-jährige Hausbewohnerin und ein 28-jähriger Besucher aus Dortmund leichte Rauchgasvergiftungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden durch den Brand im Treppenhaus wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Trotzdem blieb das Haus bewohnbar. Die Ermittler des Kriminaldauerdienstes (KDD) gehen nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass der Fahrradanhänger mutwillig in Brand gesetzt wurde.

Kurz vor dem Ausbruch des Feuers wurde ein unbekannter Mann im Haus gesichtet, der möglicherweise mit dem Vorfall in Verbindung steht.