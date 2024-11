Zwölf Menschen verletzt: 36-Jähriger soll Brände gelegt haben

Eisenach - Nach zwei Bränden am Mittwochvormittag in Eisenach gehen die Ermittlungen von schwerer Brandstiftung aus. Ein Tatverdächtiger wurde ermittelt.

Die Feuerwehr hatte am Mittwochmorgen alle Hände voll zu tun. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Eisenach

Wie die Polizei berichtet, wurde am Donnerstag ein 36-Jähriger vorläufig festgenommen. Der Mann, der sich ohne festen Wohnsitz im Raum Eisenach aufhält, gilt als Tatverdächtiger.

Zu den Hintergründen sowie dem Motiv wird weiter ermittelt. Der mutmaßliche Brandstifter wurde am heutigen Freitag ins Gefängnis nach Goldlauter gebracht. Zuvor war er einem Haftrichter vorgeführt worden.

Am Mittwochmorgen hatte es in zwei Wohn- und Geschäftshäusern am Johannisplatz sowie am Karlsplatz gebrannt. Wie sich herausstellte, waren die Flammen jeweils im Keller ausgebrochen.

In dem Gebäude am Johannisplatz wurden zwölf Personen, darunter zwei Kinder und ein Feuerwehrmann, leicht verletzt. Bei dem Kellerbrand am Karlsplatz wurde niemand verletzt.