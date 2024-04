16-Jähriger wird rassistisch beleidigt, attackiert und beinahe überfahren

Rassistische Attacke in Bad Orb: Die Polizei sucht einen etwa 55 bis 60 Jahre alten BMW-Fahrer mit kurzem grauen Bart. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa

Der fremdenfeindliche Vorfall ereignete sich bereits am zurückliegenden Montag in der Kurstadt Bad Orb, wie die Polizei in Südosthessen am heutigen Mittwoch mitteilte.

Demnach war der 16-jährige Schüler gegen 7.45 Uhr in der Burgstraße auf dem Gehweg unterwegs gewesen. Er hatte einen E-Scooter bei sich und war in Begleitung eines Freundes.

Ein schwarzer BMW M5 hielt überraschend neben den Jungen, das Beifahrerfenster öffnete sich. Der Fahrer wandet sich an den 16-Jährigen und stieß rassistische Beleidigungen gegen diesen aus.

Es kam zu einem Streit zwischen dem Autofahrer und dem Teenager. Diese Auseinandersetzung eskalierte: Der BMW-Fahrer stieg aus seinem Wagen aus und griff den Schüler an.

Der Angreifer soll den 16-Jährigen getrennt und geschlagen haben. Erst nachdem sein Beifahrer ihn aufgefordert hatte, den Jungen in Ruhe zu lassen, ließ der Angreifer von dem Teenager ab und setzte sich wieder hinter das Steuer des BMWs.