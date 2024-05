Nach "Ausländer Raus"-Video auf Sylt: Nazi-Skandal nach Pokalfinale

Frankfurt am Main - Die Wogen nach dem schockierenden, ausländerfeindlichen Video während einer Studentenfeier auf der Insel Sylt sind bei weitem noch nicht geglättet, da sorgt der nächste Skandal bereits für Aufruhr. Diesmal war die schönste Nebensache der Welt die Plattform für unrühmliches Verhalten.

Das Video auf der Plattform "X" zeigt deutlich, wie ein Fußballfan, der wohl dem Lager der Offenbacher Kickers zugeordnet werden kann, den verbotenen Hitlergruß in Richtung der Friedberger Anhängerschaft zeigt. © Screenshot: X/Tarek Baé

Der gestrige Samstag, an dem auch das DFB-Pokalfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern (Endstand 1:0) ausgetragen wurde, ist seit eh und je auch als "Tag der Amateure" bekannt. Über den gesamten Nachmittag und frühen Abend steigen hier traditionell die Pokalfinals der einzelnen Bundesländer - so auch in Hessen.

Während sich die Kickers aus Offenbach und Türk Gücü aus Friedberg in einem packenden Endspiel nichts schenkten und der OFC ausgerechnet in der verpönten Nachbarstadt Frankfurt mit 3:2 als Sieger vom Feld ging, verhielten sich die Kickers-Fans nicht gerade als gute Gewinner.

In einem Video auf der Plattform "X", welches unter anderem vom Berliner Autor und Journalist Tarek Baé (30) veröffentlicht wurde, sind Szenen zu sehen, die etliche OFC-Fans auf dem Rasen der PSD Bank Arena zeigten.

Während zu Beginn mehr oder minder harmlose Provokationen der Männer zu sehen sind, welche wohl in Richtung der Anhänger des unterlegenen Finalisten galten, sprengte ein Zeitgenosse jegliche Grenzen.

Kurzerhand hob er den rechten Arm derart verdächtig, dass fast zweifellos davon ausgegangen werden muss, dass er den gegnerischen Fans den Hitlergruß zeigte.