Nach Nazi-Eklat auf Sylt: Club-Betreiber erhalten Morddrohungen

Kampen/Sylt - Warum ist niemand eingeschritten oder hat die Polizei gerufen? Eine Frage, die nach dem Rassismus-Skandal im Szene-Club "Pony" in Kampen am Pfingstwochenende in den sozialen Medien viel diskutiert wird. Teilweise sollen die Betreiber und Mitarbeiter des Clubs regelrecht angefeindet werden, wie diese am Sonntag selbst mitteilten. So sehr, dass sie sich gezwungen fühlten, erneut zu den Vorfällen Stellung zu beziehen.