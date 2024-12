Neue Doku zeigt, wie rechte Gewalt den Osten entflammt

Leipzig/Rostock - Brandstiftung, Verwüstung, Gewalt: Rassismus und Hass sind in Ostdeutschland kein neues Phänomen. Seit Jahrzehnten brodelt der Rechtsextremismus in den Städten und Dörfern. Mit der Doku "Im Osten ganz rechts - Von den Skinheads zur AfD" beleuchtet "Terra X History" dessen Entwicklung in den neuen Bundesländern.